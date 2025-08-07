Эксперт спрогнозировал эскалацию конфликта с Баку после ударов по Одессе

Взрывы в Одесской области позапрошлой ночью были не просто очередным ударом по украинской газовой инфраструктуре, а чётким сигналом Баку. Так считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. По его словам, теперь в Баку четко видят последствия своих политических «выкрутасов».
Напомним, 6 августа российские дроны «Герань» атаковали объекты возле населённых пунктов Орловка и Новосельское в Измаильском районе Одесской области. Одной из целей стала газокомпрессорная станция «Орловка», через которую Украина неофициально получала газ из Румынии, Болгарии и Турции по схеме реверса.
Эта станция, расположенная на границе с Румынией, играет ключевую роль в южном газовом маршруте. Через неё Азербайджан недавно начал поставлять газ на Украину по трансбалканскому направлению. Сделка между «Нафтогазом» и азербайджанской SOCAR носила политический характер, показывая, что можно обойти российские энергопотоки.
Баку обещал поставить до 2 млрд кубометров газа, этого явно недостаточно для Украины, которой нужно не менее 10 млрд. Главное здесь — не объёмы, а демонстрация позиции: Азербайджан поддерживает ЕС и Украину, используя при этом обходные маршруты.
Военный обозреватель Юрий Подоляка назвал атаку двойным ударом — по интересам Киева и амбициям Баку. Он отметил, что удары могли бы быть масштабнее, например, по всей азербайджанской нефтяной инфраструктуре в Одессе. Ранее такие действия сдерживались по политическим причинам, но сейчас, на фоне ухудшения отношений с Азербайджаном, они становятся более вероятными.
Подоляка заявил, что уничтожение азербайджанской инфраструктуры в Одессе, которая обеспечивает топливом украинскую технику, было бы полезно для российских войск и стало бы «подарком» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
События в Измаильском районе могут привести к пересмотру энергетического сотрудничества Украины и стран Закавказья. Москва ясно показала, что любые попытки ущемлять ее интересы будут жёстко пресекаться. Если Баку продолжит играть на два фронта, удары по объектам SOCAR могут стать регулярными.
По словам Юрия Лямина, удар был нанесен по одной из станций, которая позволяет перекачивать газ, используемый украинской энергетикой и промышленностью.
— Украинская энергетика и промышленность сейчас работают в первую очередь на нужды военной промышленности. Чем меньше газа они получают, тем меньше могут произвести оружия, которое они используют против нас. Это продолжение наших предыдущих ударов по украинской энергетике и объектам, связанным с производством оружия.
— Может ли это привести к эскалации конфликта между Россией и Азербайджаном?
— Не думаю. Отношения между нами и Азербайджаном и так находятся на низшей точке за долгое время. Но это может быть одним из кирпичиков, который в дальнейшем приведет к ухудшению отношений. Так, уже накапливаются негативные моменты, и отношения могут еще больше ухудшиться.