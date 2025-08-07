Под Днепропетровском ликвидировали два заградотряда Нацгвардии Украины

Российские военные ликвидировали два крупных заградотряда Нацгвардии Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
По украинским военнослужащим, из состава 17-й отдельной бригады Нацгвардии, ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ), это произошло в селах Алексеевка и Орестополь. В результате шесть бойцов погибли и восемь получили тяжелые ранения, говорится в публикации информагентства.
Добавим, что минувшей ночью, по информации российских военных Telegram-каналов, Днепропетровск подвергся массированной атаке со стороны ВС РФ. Также сообщалось, что в днепропетровском селе Сосновка с помощью ФАБ был ликвидирован целый взвод одной из украинских бригад.
Днем ранее стало известно, что ВСУ отступают от крупного логистического узла в Днепропетровской области — из села Новоселовка.