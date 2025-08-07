Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Днепропетровском ликвидировали два заградотряда Нацгвардии Украины

Российские военные применили фугасные авиабомбы (ФАБ).

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали два крупных заградотряда Нацгвардии Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

По украинским военнослужащим, из состава 17-й отдельной бригады Нацгвардии, ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ), это произошло в селах Алексеевка и Орестополь. В результате шесть бойцов погибли и восемь получили тяжелые ранения, говорится в публикации информагентства.

Добавим, что минувшей ночью, по информации российских военных Telegram-каналов, Днепропетровск подвергся массированной атаке со стороны ВС РФ. Также сообщалось, что в днепропетровском селе Сосновка с помощью ФАБ был ликвидирован целый взвод одной из украинских бригад.

Днем ранее стало известно, что ВСУ отступают от крупного логистического узла в Днепропетровской области — из села Новоселовка.