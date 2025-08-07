Под Днепропетровском ликвидировали два заградотряда Нацгвардии Украины

По украинским военнослужащим, из состава 17-й отдельной бригады Нацгвардии, ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ), это произошло в селах Алексеевка и Орестополь. В результате шесть бойцов погибли и восемь получили тяжелые ранения, говорится в публикации информагентства.