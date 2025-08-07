Трамп не увидел прорыва в московских переговорах Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом, несмотря на их продуктивный характер. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
«Я бы не назвал это прорывом, но встреча прошла продуктивнее, чем ожидалось», — сказал Трамп. При этом он подтвердил, что Вашингтон и Москва продолжают диалог, а в ближайшее время возможна его личная встреча с Владимиром Путиным.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в российско-американских отношениях после переговоров Уиткоффа с российским президентом. В Кремле отметили, что стороны обменялись сигналами по урегулированию украинского конфликта, однако детали не раскрываются. По данным СМИ, Трамп рассматривает вариант трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского, но без европейских лидеров.