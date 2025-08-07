Ричмонд
Консул Армении в Екатеринбурге отправлен в отставку

Почетный консул Армении снят с должности в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна отправили в отставку. Информацию об этом подтвердили «Sputnik Армения» в МИДе Армении, сообщает ИА «Уральский меридиан».

— Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область), — рассказали в ведомстве.

Почему консула отправили в отставку, в МИДе не объясняют. При этом, по данным ИА «Уральский меридиан», уход Нарека Спартакяна связывают с напряженными отношениями властей Армении и ААЦ (Армянской апостольской церковью).

Конфликт обострился после резких высказываний премьер-министра Николы Пашиняна, сделанных 29 мая, когда он назвал армянские церкви «чуланами», куда складывают ненужные вещи. После этого глава правительства неоднократно публиковал критические посты в социальных сетях, направленные против представителей духовенства.

