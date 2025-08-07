Трамп объявил о новом этапе торговых отношений с 69 странами: пошлины США уже вступили в силу

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил введение новых импортных пошлин, которые вступят в силу в полночь 7 августа (07:00 мск). Соответствующее заявление он разместил на своей платформе Truth Social.
Согласно оценке американского лидера, новые тарифные меры позволят привлечь в экономику США миллиарды долларов. Трамп подчеркнул, что эти средства поступят преимущественно от стран, которые, по его мнению, годами злоупотребляли торговыми отношениями с Америкой.
Указ о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран и Евросоюза президент США подписал 1 августа. Наибольшие ставки установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).
Накануне Трамп допустил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины против Китая за его торговлю с Россией. На вопрос корреспондента о том, есть ли у Штатов планы ввести дополнительные санкции против КНР, подобные установленным против Индии, он сказал «возможно».