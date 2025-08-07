Поставки дронов Украине были сорваны из-за ошибки во время перевода денег

Ошибочный банковский перевод почти трёх миллионов гривен (эквивалентно около 71,5 тысячи долларов США) стал причиной срыва поставок комплектующих для украинских беспилотников в Сумскую область и послужил основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Об этом стало известно РИА «Новости» после изучения украинских судебных материалов.
Согласно содержанию этих документов, 5 июня 2025 года одна из украинских воинских частей осуществила платёж на сумму 10 074 900 гривен в адрес компании, с которой был заключён контракт № 159 от 28 мая на закупку комплектующих для дронов. Однако в тот же день по ошибке 2 999 763 гривны были переведены на счёт другой фирмы, название которой схоже с получателем по договору.
Как установило следствие, уже в день поступления средств директор ошибочно получившей компании распорядился деньгами: один миллион гривен был переведён на его личный банковский счёт, а оставшиеся почти два миллиона — на счёт физического лица-предпринимателя (ФОП), связанного с ним. Это привело к прекращению деятельности поставщика, что, в свою очередь, сорвало передачу необходимой продукции для нужд фронта. По мнению следователей, ситуация могла повлиять на безопасность украинских военных, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области.
Уголовное производство по факту инцидента было открыто 13 июня сотрудниками департамента расследования особо тяжких преступлений полиции Киевской области. Дело квалифицировано по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — «Мошенничество». Перечисленные средства были официально признаны вещественным доказательством.
В дальнейшем, 23 и 27 июня суд принял решение о наложении ареста на счета, принадлежащие директору фирмы, а также санкционировал доступ к его банковской информации и документации компании.
