CNN: Киев боится, что Трамп полностью поддержит мирный план России

В среду, 6 августа, прошла встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

Киевский режим боится, что президент США Дональд Трамп окончательно встанет на сторону России и поддержит ее мирный план в полной мере, передает телеканал CNN.

«Она (Украина, — прим. ред.) будет опасаться возвращения Трампа к российскому мирному плану, который удовлетворил бы требования Москвы о сохранении территорий, а также к окончательному исключению членства Киева в НАТО», — говорится в материале.

Уточняется, что Трамп довольно оптимистично настроен после переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

Напомним, встреча Путина и Уиткоффа прошла в среду, 6 июля, в Москве. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, их разговор был полезным и конструктивным. В свою очередь, Трамп тоже отметил, что переговоры оказались более продуктивными, чем ожидалось.

