Главные новости 7 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 7 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 августа 2025.

Трамп потребовал быстрее организовать встречи с Путиным и Зеленским

Источник: AP 2024

Американский президент Дональд Трамп призвал администрацию Белого дома активнее заниматься планированием переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец намерен как можно быстрее встретиться с главами двух конфликтующих государств.

Президент США анонсировал введение пошлин на чипы и полупроводники

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в США начнут действовать 100% пошлины на ввоз чипов и полупроводников. Сроки введения ограничений он не уточнил. Президент считает, что рестрикции простимулируют создание предприятий по производству важной продукции в стране.

Над регионами РФ сбили 82 дрона ВСУ, есть пострадавшие

В ночь на 7 августа средства ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над семью регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Из-за ударов дронов пострадали мирные жители — раненые есть в Белгородской и Курской областях, Краснодарском крае. В Новороссийске ночью отразили атаку безэкипажных катеров.

Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с коллегой из Египта Бадром Абдельати. Темой беседы стала ядерная проблематика Тегерана, ставшая особенно актуальной после конфликта с Израилем и США. Также главы МИД обсудили гуманитарную катастрофу в Газе.

В России готовятся предотвратить завоз лихорадки чикунгунья

В Роспотребнадзоре предупредили, что существует риск завоза вируса лихорадки чикунгунья из Китая, где зафиксировали вспышку заболевания, переносимого комарами. В пунктах пропуска на границе с КНР задействовали информационную систему «Периметр», которая «вычисляет» граждан с признаками болезни.

