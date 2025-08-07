Главные новости 7 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 августа 2025.
Трамп потребовал быстрее организовать встречи с Путиным и Зеленским
Американский президент Дональд Трамп призвал администрацию Белого дома активнее заниматься планированием переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец намерен как можно быстрее встретиться с главами двух конфликтующих государств.
Президент США анонсировал введение пошлин на чипы и полупроводники
Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в США начнут действовать 100% пошлины на ввоз чипов и полупроводников. Сроки введения ограничений он не уточнил. Президент считает, что рестрикции простимулируют создание предприятий по производству важной продукции в стране.
Над регионами РФ сбили 82 дрона ВСУ, есть пострадавшие
В ночь на 7 августа средства ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над семью регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Из-за ударов дронов пострадали мирные жители — раненые есть в Белгородской и Курской областях, Краснодарском крае. В Новороссийске ночью отразили атаку безэкипажных катеров.
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана
В России готовятся предотвратить завоз лихорадки чикунгунья
В Роспотребнадзоре предупредили, что существует риск завоза вируса лихорадки чикунгунья из Китая, где зафиксировали вспышку заболевания, переносимого комарами. В пунктах пропуска на границе с КНР задействовали информационную систему «Периметр», которая «вычисляет» граждан с признаками болезни.