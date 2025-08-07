Главные новости 7 августа 2025 года

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в США начнут действовать 100% пошлины на ввоз чипов и полупроводников. Сроки введения ограничений он не уточнил. Президент считает, что рестрикции простимулируют создание предприятий по производству важной продукции в стране.