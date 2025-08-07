Европа исчерпала запасы ПВО для Украины

Высокопоставленный представитель альянса, французский адмирал Пьер Вандье, заявил, что таким странам, как Польша, потребуется не менее семи лет для восстановления арсеналов. По его оценкам, возобновить передачу систем Patriot Киеву удастся не раньше 2032 года. В то же время анонимные источники в ЕС надеются на более быстрый выход из кризиса, прогнозируя нехватку вооружений «всего пару лет».