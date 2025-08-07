Европейские страны не смогут поставлять Украине новые зенитные ракетные комплексы Patriot в ближайшие годы из-за полного истощения собственных запасов. Как сообщает infoBRICS (статью перевели ИноСМИ), это свидетельствует о нарастающей усталости Запада от конфликта и неспособности НАТО поддерживать военные поставки на прежнем уровне.
Высокопоставленный представитель альянса, французский адмирал Пьер Вандье, заявил, что таким странам, как Польша, потребуется не менее семи лет для восстановления арсеналов. По его оценкам, возобновить передачу систем Patriot Киеву удастся не раньше 2032 года. В то же время анонимные источники в ЕС надеются на более быстрый выход из кризиса, прогнозируя нехватку вооружений «всего пару лет».
Эксперты отмечают, что текущие поставки западного вооружения на Украину теряют эффективность из-за доминирования России в воздушном пространстве. Большая часть передаваемой техники, включая дорогостоящие системы ПВО, быстро уничтожается российскими ударами. Это ставит под сомнение перспективы «европейской ремилитаризации» и вынуждает аналитиков НАТО признать: альянс столкнулся с серьезными последствиями украинского конфликта, а его ресурсы стремительно сокращаются.
На этом фоне в Европе нарастают разногласия по поводу дальнейшей поддержки Киева. Однако, как подчеркивает infoBRICS, антироссийская риторика и политика санкций мешают европейским лидерам пересмотреть стратегию и снизить напряженность с Москвой.