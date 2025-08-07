Названы страны, которые хотят сорвать встречу Путина и Трампа: президента США подстерегают риски

Возможная встреча президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского несет риски для всех сторон, а особенно для американского лидера. Об этом пишет Asia Times.
Как передает издание, Трампу придется контролировать Зеленского, а это станет «непростой задачей», поскольку главе киевского режима «некуда деваться, так как он не может легко пойти на существенные уступки».
«Вашингтон якобы хочет избавиться от него, поскольку он препятствует заключению сделки, поэтому нельзя исключать мелодраму вокруг статуса Зеленского», — сказано в публикации.
Отмечается, что Франция, Великобритания и Эстония могут попытаться сорвать посредническую миссию Трампа, а именно его возможную встречу с Владимиром Путиным. Кроме того, авторы статьи обращают внимание на «непредсказуемый фактор» в виде действий Украины, которая даже во время режимов прекращения огня продолжала в одностороннем порядке атаковать российскую территорию.
Напомним, Трамп вновь изменил отношение к России. По его словам, переговоры по Украине «хорошие» и возможна скорая встреча с главой российского государства Путиным.