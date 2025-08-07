Названы страны, которые хотят сорвать встречу Путина и Трампа: президента США подстерегают риски

Отмечается, что Франция, Великобритания и Эстония могут попытаться сорвать посредническую миссию Трампа, а именно его возможную встречу с Владимиром Путиным. Кроме того, авторы статьи обращают внимание на «непредсказуемый фактор» в виде действий Украины, которая даже во время режимов прекращения огня продолжала в одностороннем порядке атаковать российскую территорию.