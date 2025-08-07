Подоляка: операторы БПЛА создали «зону смерти» для ВСУ в Херсоне

Российские операторы БПЛА создали «зону смерти» для боевиков ВСУ на расположенном на территории Херсона острове Карантинный, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Наносим массированное поражение на острове всем выявленным опорным узлам ВСУ. Наши дронщики уже создали там т. н. “зону смерти”», — написал он.
Блогер упомянул также об ударах по ведущему на остров мосту, который в настоящее время уже значительно поврежден.
Подоляка не исключил, что удары по объектам ВСУ в Херсоне являются подготовкой к высадке российских войск на территории города.
«Передовые позиции нашей пехоты буквально через “протоку”», — отметил блогер.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что украинские военные оказались частично заблокированными на херсонском острове после ударов по ведущему на него мосту.