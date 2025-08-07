Оценены ожидания от объявленной Трампом скорой встречи с президентом Путиным

Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров о конфликте на Украине «уже на следующей неделе», утверждают в Вашингтоне. Встреча на высшем уровне американского президента с российским лидером станет продолжением «большого прогресса», достигнутого специальным посланником Стивом Уиткоффом во время визита в Москву.
Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Украине, заявили представители Белого дома, хотя высокопоставленные помощники предупредили, что на пути к прекращению огня остаются серьезные «препятствия», пишет The Guardian.
Поздно вечером в среду президент США заявил журналистам в Белом доме, когда его спросили, когда он встретится с лидерами Украины и России: «Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро». Трамп сказал, что не было достигнуто никакого конкретного прорыва, который привел бы к разговорам о встрече, но что официальные лица США работали над этим «долгое время».
Газеты New York Times и CNN, ссылаясь на людей, знакомых с планом, сообщили, что Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем хотел провести трехстороннюю встречу с президентом России и Владимиром Зеленским.
Трамп не сообщил, где может состояться встреча с Путиным. Это был бы первый саммит лидеров США и России с тех пор, как Джо Байден встретился со своим коллегой в Женеве в июне 2021 года, пишет The Guardian.
Представители Белого дома проинформировали американские СМИ о встрече с Путиным после того, как специальный посланник США Стив Уиткофф встретился с российским лидером в Кремле в среду. После этой встречи Трамп заявил, что на переговорах о прекращении конфликта на Украине был достигнут «большой прогресс».
Позже Трамп сообщил европейским лидерам, что планирует встретиться с Путиным один на один уже на следующей неделе, а затем провести встречу с Владимиром Зеленским, сообщает New York Times.
Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что не хотел бы преувеличивать прогресс, достигнутый в ходе переговоров Уиткоффа с президентом Путиным. «Надеюсь, если события будут развиваться и дальше, у президента появится возможность встретиться как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским, надеюсь, в ближайшем будущем», — сказал Рубио журналистам. «Но, очевидно, многое должно произойти, прежде чем это произойдет».
По его словам, на пути к миру остается много «препятствий», особенно в том, что касается территориальных претензий, выдвинутых Россией, и на столе переговоров не было конкретного предложения о прекращении огня. «У нас есть лучшее понимание условий», при которых Россия была бы готова прекратить конфликт, отметил американский госсекретарь, добавив, что затем США должны будут сравнить это с тем, «с чем готовы согласиться украинцы».
Трехчасовые переговоры Уиткоффа в Москве состоялись за два дня до крайнего срока, установленного президентом США для России, чтобы достичь мирного соглашения в украинском конфликте или столкнуться с новыми санкциями.
«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел весьма продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным, — написал Трамп в социальных сетях. — Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этой войне должен быть положен конец, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели».
Трамп не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, что обсуждалось, и некоторые аналитики с осторожностью отнесутся к комментариям, памятуя о предыдущих заявлениях Трампа, которые приводили к незначительному прогрессу. Путин практически не давал понять, что он готов пойти на уступки или скорректировать основные военные цели России, отмечает The Guardian.
В среду вечером Трамп позвонил Зеленскому, который возвращался в Киев из поездки по прифронтовым районам на северо-востоке страны.
Как напоминает The Guardian, Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины для стран, импортирующих российскую нефть, если к пятнице не будет достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. В среду он издал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, сославшись на продолжающийся импорт российской нефти Индией.
Министерство иностранных дел Индии заявило, что «крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные тарифы в отношении Индии за действия, которые несколько других стран также предпринимают в своих собственных национальных интересах».
Высокопоставленный представитель трамповской администрации заявил, что дополнительные пошлины могут быть введены в пятницу. «Россияне стремятся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Ожидается, что вторичные санкции будут введены в действие в пятницу», — сказал чиновник.
Между тем, как напоминает The Guardian, Уиткофф прибыл рано утром в среду и был запечатлен на фотографии, прогуливающимся ранним утром по парку в центре Москвы с Кириллом Дмитриевым, который до сих пор играл ключевую роль в переговорах. Российские агентства сообщили, что американский спецпосланник покинул Россию рано вечером в среду.
Это была пятая поездка Уиткоффа в Москву в качестве ведущего переговорщика Трампа с Кремлем, но первая с тех пор, как Трамп начал занимать более жесткую позицию в отношении России. Ранее Трамп сократил 50-дневный срок, отведенный Путину, заявив, что не видит в Кремле желания менять свое поведение.
После того, как Трамп пригрозил новыми санкциями, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что жесткая риторика может привести к прямому конфликту между Россией и США. В ответ Трамп отдал приказ о передислокации двух атомных подводных лодок.
Ожидается, что посол Трампа в Украине Кит Келлог посетит Киев в ближайшие дни, хотя точная дата пока не назначена.