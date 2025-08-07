Оценены ожидания от объявленной Трампом скорой встречи с президентом Путиным

По его словам, на пути к миру остается много «препятствий», особенно в том, что касается территориальных претензий, выдвинутых Россией, и на столе переговоров не было конкретного предложения о прекращении огня. «У нас есть лучшее понимание условий», при которых Россия была бы готова прекратить конфликт, отметил американский госсекретарь, добавив, что затем США должны будут сравнить это с тем, «с чем готовы согласиться украинцы».