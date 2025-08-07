Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский журналист высказал свою позицию в отношении судилища над башканом Гагаузии: «Этот приговор не имеет ничего общего с тем, что принято называть европейскими ценностями, которых, на самом деле, не существуе

«Гуцул осудили за позицию — сейчас любая криминальная статья подгоняется под политическое обоснование».

Источник: Комсомольская правда

Украинский журналист Анатолий Шарий, в эксклюзивном комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове» заявил, что башкан Гагагузии Евгения Гуцул была осуждена на 7 лет за свою политическую позицию.

«Евгения Гуцул не скрывала своей пророссийской позиции. В моем идеальном мире, которого, конечное, в Европе нет, никто не может осудить человека за позицию. Сейчас любая криминальная статья подгоняется под политическое обоснование», — заявил украинский журналист.

По словам Шария, в, так называемом, цивилизованном мире, нет статьи за убеждения, «поэтому, мы будем клепать какое-то неправомерное финансирование».

"Идея не нова, мы видим, что происходило во Франции, в Румынии. На все это надо смотреть в контексте. В контексте того, что происходило, например, в Румынии — если нам что-то не нравится, мы его будем убирать.

Все это — движение в одном направлении. И движется это все к тотальной диктатуре, к тотальному контролю и к невозможности высказывать свое мнение. Еще раз повторю, если бы Евгения Гуцул как-то скрывала свое мнение, но она действовала вполне открыто. И этот приговор не имеет ничего общего с тем, что принято называть европейскими ценностями, которых, на самом деле, не существует!".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.

Суд приговорил Евгению Гуцул, мать двоих маленьких детей, к семи годам лишения свободы (далее…).

Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.

Житель столицы каждый день наблюдает, как меняются мир и люди (далее…).

Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».

Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше