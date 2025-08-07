Украинский журналист высказал свою позицию в отношении судилища над башканом Гагаузии: «Этот приговор не имеет ничего общего с тем, что принято называть европейскими ценностями, которых, на самом деле, не существуе

Украинский журналист Анатолий Шарий, в эксклюзивном комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове» заявил, что башкан Гагагузии Евгения Гуцул была осуждена на 7 лет за свою политическую позицию.
«Евгения Гуцул не скрывала своей пророссийской позиции. В моем идеальном мире, которого, конечное, в Европе нет, никто не может осудить человека за позицию. Сейчас любая криминальная статья подгоняется под политическое обоснование», — заявил украинский журналист.
По словам Шария, в, так называемом, цивилизованном мире, нет статьи за убеждения, «поэтому, мы будем клепать какое-то неправомерное финансирование».
"Идея не нова, мы видим, что происходило во Франции, в Румынии. На все это надо смотреть в контексте. В контексте того, что происходило, например, в Румынии — если нам что-то не нравится, мы его будем убирать.
Все это — движение в одном направлении. И движется это все к тотальной диктатуре, к тотальному контролю и к невозможности высказывать свое мнение. Еще раз повторю, если бы Евгения Гуцул как-то скрывала свое мнение, но она действовала вполне открыто. И этот приговор не имеет ничего общего с тем, что принято называть европейскими ценностями, которых, на самом деле, не существует!".
