Лукашенко хочет сотрудничать со страной с наиболее быстрорастущей экономикой

Лукашенко сказал, что Беларусь может предложить стране с самой быстрорастущей экономикой мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о сотрудничестве со страной с самой быстрорастущей экономикой мира, сообщила пресс-служба президента.

Об этом было сказано в поздравлении белорусского лидера, которое 7 августа было направлено президенту Кот-д’Ивуар Алассану Драману Уаттару.

Поздравляя Кот-д’Ивуар с Днем Независимости, Лукашенко отметил, что государство входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира. Что глава Беларуси назвал безусловно убедительным свидетельством эффективности выбранного властью курса. И подчеркнул, что это также открывает новые возможности для международного сотрудничества.

Еще Лукашенко сказал, что диалог Беларуси и Кот-д’Ивуара базируется на принципах дружбы, доверия и уважения. И обратил внимание на большой потенциал для расширения взаимодействия.

— Минск считает Кот-д’Ивуар одним из перспективных торговых партнеров в Африке, — заметил глава Беларуси.

Затем Александр Лукашенко сказал, что Беларусь имеет большой потенциал для расширения взаимодействия с африканской республикой. И рассказал, что именно белорусская сторона может предложить Ямусукро.

— Можем предложить свой успешный опыт реализации проектов в Африке в подготовке квалифицированных кадров в различных отраслях, укреплении продовольственной безопасности, включая обеспечение техникой и оборудованием для механизации сельского хозяйства, удобрениями, технологиями и продуктами питания, — перечислил лидер страны.

Также Лукашенко сказал об уверенности в том, что будущими визитами на всех уровнях и активной кооперацией в бизнесе можно достичь значительных результатов на пользу обеих стран.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси.

И еще белорусский президент хочет укрепить отношения с Боливией.

