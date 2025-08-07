Ричмонд
Фатима Рабаб: Деятельность Сената Узбекистана — пример для парламентов многих стран

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран, отметила высокий представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фатима Рабаб в ходе встречи с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

Встреча прошла в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в городе Аваза в Туркменистане.

Фатима Рабаб высоко оценила проведенную 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Ташкенте и отметила, что деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран мира.

говорится в сообщении

Отмечалось, что в последние годы дружественные и добрососедские отношения между государствами Центральной Азии приобретают возрастающее значение для развития как отдельных государств, так и всего региона.

Речь шла о возможностях развития внешней торговли, транспорта и коммуникаций в регионе, перспективных планах по укреплению международного сотрудничества.

Стороны рассмотрели задачи в рамках Целей устойчивого развития, а также вопросы обеспечения эффективной реализации документов, принятых по итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

