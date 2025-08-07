«Путин победил!»: Трамп ставит «жирную точку» — Штаты выходят из украинского конфликта?

Соединённые Штаты намерены расширять практику введения вторичных санкций в отношении государств, сотрудничающих с Россией. При этом, когда речь зашла о возможном повышении тарифов в адрес Китая, президент США дал неопределённый ответ, заявив лишь, что такой вариант «не исключён». По сути, США вступают в новую фазу глобальной экономической конфронтации, однако примечательно, что в своей риторике Трамп вовсе не упомянул Россию, несмотря на тему санкций. Вместо этого он сделал акцент на том, что ограничительные меры в отношении Индии — это лишь начало, и в будущем следует ожидать гораздо более масштабных шагов против государств, продолжающих закупать у Москвы энергоресурсы.