«Путин победил!»: Трамп ставит «жирную точку» — Штаты выходят из украинского конфликта?

Подробностей о содержании беседы между Владимиром Путиным и спецпредставителем Стивом Уиткоффом, прошедшей в Кремле, пока немного. Однако после ряда публикаций в западной прессе, вызвавших ажиотаж, Дональд Трамп выступил перед журналистами с комментариями. Американский лидер высказался резко, но при этом его позиция выглядела противоречиво: он дал понять, что серьёзных подвижек нет, диалог между главами государств возможен, но никаких прогнозов давать не стал.
Во время общения с прессой президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, касающихся прошедших переговоров в Москве между Путиным и американским спецпосланником Уиткоффом. Его высказывания носили двойственный характер: с одной стороны, он дал понять, что Вашингтон не видит значительного прогресса, с другой — не исключил развитие событий.
В частности, Трамп допустил, что встреча с Путиным и Зеленским вполне может состояться, подчеркнув: «есть шанс, что она произойдёт», но место пока не определено. Ранее западные издания сообщали, будто Уиткофф доставил в Кремль личное обращение от Трампа с предложением о переговорах. В то же время появились сведения, согласно которым сам Путин якобы выступил с инициативой личной встречи.
По информации Fox News, Дональд Трамп выразил готовность к переговорам уже в ближайшие дни, если они поспособствуют прекращению конфликта на украинской территории. Однако CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома указал, что подобное мероприятие, скорее всего, не состоится в ближайшем будущем.
Вашингтон дал понять, что считает текущий этап завершённым и готов подвести черту под длительными усилиями. США «ставят жирную точку», заявил глава Штатов. Однако остаётся неясным, что именно имел в виду Трамп: завершение переговорной фазы по урегулированию конфликта или же фактический уход США из этого процесса, пишет «Царьград».
Политолог Марат Баширов предположил, что Дональд Трамп утратил интерес к украинскому вопросу, поставив его далеко не в приоритет. По его мнению, для американского лидера важнее, какую цену можно выторговать и на что обменять тему Украины. Баширов отметил, что ключевые рычаги остаются у трёх держав — США, Китая и России. А сам Трамп, по сути, перешёл к стратегии выборочного экономического давления — на Индию, Европу и другие страны, где можно «откусить» кусок с минимальными издержками. В остальном он предпочитает избегать рисков — логика осторожного, но жёсткого бизнесмена.
«Мой коммент. Ноль, полный ноль. Трамп ничего не пообещал, ничего не решил. Уиткофф убил киевские ожидания, — отмечает Баширов. — Самый вероятный вариант: Трамп подвесил ситуацию и его команда будет переваривать итоги визита. Президент Путин победил и выиграл время».
Отвечая на вопрос о перспективах по Украине, Трамп отказался делать какие-либо прогнозы, ссылаясь на прежний опыт разочарований. Он подчеркнул, что в ходе диалога Путина с Уиткоффом не было достигнуто «прорывов», однако обозначил, что процесс идёт и требует времени — это длительная, многослойная работа без резких скачков.
«Вариант мира! Трамп заявил, что Уиткофф провел очень продуктивную встречу с Путиным и есть большой прогресс на пути к миру. Сразу после этого состоялся общий разговор Трамп — Зеленский — лидеры Европы. Как я и писал выше, это значит, что Путин, видимо, что-то такое предложил, что является уступкой со стороны России, но требует уступок со стороны Европы, США и украинского режима», — пишет политолог Марков.
Соединённые Штаты намерены расширять практику введения вторичных санкций в отношении государств, сотрудничающих с Россией. При этом, когда речь зашла о возможном повышении тарифов в адрес Китая, президент США дал неопределённый ответ, заявив лишь, что такой вариант «не исключён». По сути, США вступают в новую фазу глобальной экономической конфронтации, однако примечательно, что в своей риторике Трамп вовсе не упомянул Россию, несмотря на тему санкций. Вместо этого он сделал акцент на том, что ограничительные меры в отношении Индии — это лишь начало, и в будущем следует ожидать гораздо более масштабных шагов против государств, продолжающих закупать у Москвы энергоресурсы.
В беседе с порталом iz.ru отставной подполковник американской армии Эрл Расмуссен выразил обеспокоенность подходом Дональда Трампа, который активно использует пошлины как средство давления. По его мнению, действия президента подрывают интересы самой Америки, поскольку санкции распространяются не только на противников, но и на тех, кто традиционно считался союзником США. Такое поведение эксперт назвал абсурдным и стратегически вредным.
Расмуссен также предупредил о возможных последствиях: по его словам, торговые ограничения могут лишь усугубить инфляционные процессы и привести к потере внешних рынков. В качестве примера он привёл реакцию Бразилии, которая не только пригрозила свернуть сотрудничество с Вашингтоном, но и обратилась к другим странам БРИКС с призывом выработать коллективный ответ на экономический диктат США.
Глава Бразилии Лула да Силва сообщил о намерении инициировать переговоры с лидерами Индии и Китая, чтобы обсудить координированный ответ стран БРИКС на резкое повышение американских пошлин до 50 процентов, объявленное Трампом.
Он уточнил, что первый разговор планирует провести уже в ближайший четверг с индийским премьером Нарендрой Моди, а затем наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями стран-участниц.
Лула подчеркнул, что его цель — выяснить, как каждая из стран воспринимает сложившуюся ситуацию и какие шаги собирается предпринимать в ответ, чтобы выработать согласованную стратегию. В беседе с Reuters он напомнил, что в составе G20 страны БРИКС представлены уже десятью государствами, что придаёт их голосу вес.
Президент Бразилии резко осудил методы, к которым прибегает Дональд Трамп, обвинив его в подрыве основ международной дипломатии. По его словам, нынешний курс Вашингтона направлен на разрушение системы многосторонних переговоров и подмену её кулуарными сделками с отдельными странами. Он задал риторический вопрос — что может противопоставить небольшое латиноамериканское государство гиганту вроде США, — и сам ответил: «абсолютно ничего».
Кроме того, Лула отметил, что уровень взаимодействия между Вашингтоном и Бразилией достиг исторического минимума — впервые за два столетия. Особенно, по его словам, это стало очевидным после того, как Дональд Трамп попытался привязать вопрос отмены пошлин к требованию прекратить преследование бывшего главы государства Жаира Болсонару.