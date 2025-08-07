Кабмин определил, кто из госслужащих получит надбавку к зарплате

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Повышение заработной платы будет проведено для пограничников, выполняющих задачи с высоким уровнем опасности в Международном аэропорту Кишинева. Также будут повышены выплаты военнослужащим и командному составу Национальной армии, участвующим в специальных операциях.