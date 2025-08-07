Кабмин определил, кто из госслужащих получит надбавку к зарплате

Для реализации этого правительство Молдовы предложило поправки к действующему законодательству, которые были одобрены на заседании кабмина в среду.
Помимо этого документ, одобренный правительством, уточняет порядок применения надбавок к заработной плате для некоторых категорий сотрудников Агентства публичной собственности.
Также данный законопроект определяет порядок расчета стажа и разницы в заработной плате для сотрудников, переведенных на другую должность или затронутых внутриведомственными изменениями.
Утвержденные правительством поправки предусматривают в целом обновление общей методологии оценки бюджетных должностей с целью более точного отражения уровня ответственности, сложности и специфики каждой должности.