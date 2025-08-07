Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин определил, кто из госслужащих получит надбавку к зарплате

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Повышение заработной платы будет проведено для пограничников, выполняющих задачи с высоким уровнем опасности в Международном аэропорту Кишинева. Также будут повышены выплаты военнослужащим и командному составу Национальной армии, участвующим в специальных операциях.

Источник: Sputnik.md

Для реализации этого правительство Молдовы предложило поправки к действующему законодательству, которые были одобрены на заседании кабмина в среду.

Помимо этого документ, одобренный правительством, уточняет порядок применения надбавок к заработной плате для некоторых категорий сотрудников Агентства публичной собственности.

Также данный законопроект определяет порядок расчета стажа и разницы в заработной плате для сотрудников, переведенных на другую должность или затронутых внутриведомственными изменениями.

Утвержденные правительством поправки предусматривают в целом обновление общей методологии оценки бюджетных должностей с целью более точного отражения уровня ответственности, сложности и специфики каждой должности.