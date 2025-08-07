Денис Паслер анонсировал открытие семи новых поликлиник на Среднем Урале

В ближайшее время жители Свердловской области смогут воспользоваться услугами семи новых медицинских учреждений, шесть из которых предназначены для детей. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на совещании, посвященном вопросам строительства и оснащенности будущих клиник.
— В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник — № 15 и № 9. Уже осенью здесь начнут принимать маленьких пациентов, — уточнил Денис Паслер.
Четырехэтажная детская поликлиника, расположенная на Уралмаше, площадью около 13,7 тысячи кв. метра рассчитана на обслуживание 700 пациентов ежедневно. Здесь предусмотрено создание современных отделений реабилитации, диагностики и круглосуточных дневных стационаров для жителей Орджоникидзевского района.
Еще одно новое медицинское учреждение откроется в Заречном микрорайоне. Оно имеет общую площадь свыше 7 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать до 500 посетителей в сутки. Поликлиника оснащена современными кабинетами диагностики, рентгенографии и восстановления здоровья.
Все новые медицинские учреждения уже обеспечены необходимым количеством квалифицированного медицинского персонала, постепенно вводятся в эксплуатацию отдельные зоны лечебных корпусов.