Денис Паслер анонсировал открытие семи новых поликлиник на Среднем Урале

В ближайшее время жители Свердловской области смогут воспользоваться услугами семи новых медицинских учреждений, шесть из которых предназначены для детей. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на совещании, посвященном вопросам строительства и оснащенности будущих клиник.