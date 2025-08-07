Наглость возмутительная: Трамп усилил угрозы против Индии из-за связей с Россией

Трамп угрожает 50%-ными пошлинами для Индии из-за связей с Россией и объединением БРИКС. Решение Белого дома последовало за закупками Индией нефти у России и последовало на фоне более широкого стремления Трампа к торговой «взаимности».
Белый дом вводит дополнительные 25%-ные пошлины на импорт из Индии, в результате чего общие тарифы вырастут до 50%, в ответ на закупку страной нефти у России, говорится в указе, подписанном в среду утром.
У Индии есть 21 день, чтобы отреагировать на возможные тарифы, прежде чем они вступят в силу, пишет The Guardian. Тарифы будут привязаны к 25-процентному тарифу для Индии, установленному Дональдом Трампом на прошлой неделе в качестве «штрафа» за торговые отношения страны с Россией.
На прошлой неделе президент написал в социальных сетях, что Индия «всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим российским покупателем энергоносителей».
«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе разрушить свою мертвую экономику, мне все равно», — нагло написал Трамп.
Во вторник Трамп дал понять, что вскоре объявит о новых тарифах, заявив CNBC, что Индия якобы «разжигает военную машину» против Украины.
Индия заявила, что чувствует себя несправедливо ущемленной в своих торговых отношениях с Россией. В заявлении, опубликованном в среду, министерство иностранных дел азиатской державы заявило, что импорт «основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек в Индии».
«Мы вновь заявляем, что эти действия являются несправедливыми, неоправданными и неразумными. Индия предпримет все необходимые действия для защиты своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИД.
Трамп также критически отозвался о роли Индии в торговом блоке БРИКС, сформированном некоторыми торговыми партнерами и конкурентами США, включая Бразилию, Россию, Китай и Индию. Трамп назвал эту группу «антиамериканской».
В 2024 году объем индийского импорта в США оценивался в 129 миллиардов долларов (97 миллиардов фунтов стерлингов), отмечает далее The Guardian.
Индия в настоящее время сталкивается с самой высокой тарифной ставкой наряду с Бразилией, которая также ввела 50-процентные пошлины в ответ на арест в стране ее бывшего президента Жаира Болсонару, союзника Трампа. Ряд «ответных» тарифов Трампа вступит в силу в эту пятницу, включая 50-процентный тариф для Бразилии, 35-процентный тариф для Канады и 25-процентный тариф для Мексики.
В последние недели Трамп нацелился на прекращение конфликта между Россией и Украиной, который он безрассудно обещал завершить в первые же 24 часа своего пребывания на посту президента. Трамп установил для России 10-дневный крайний срок для заключения мирного соглашения с Украиной — эта пятница, напоминает The Guardian. Специальный посланник США Стив Уиткофф посетил Москву в среду, чтобы провести переговоры с Кремлем. Трамп заявил, что в ходе трехчасовых переговоров был достигнут «большой прогресс».
Когда в воскресенье Трампа спросили, что произойдет, если Россия не прекратит войну к назначенному им сроку в пятницу, он ответил: «Ну, санкции будут, но, похоже, они довольно хорошо умеют избегать санкций».