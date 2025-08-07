Наглость возмутительная: Трамп усилил угрозы против Индии из-за связей с Россией

В последние недели Трамп нацелился на прекращение конфликта между Россией и Украиной, который он безрассудно обещал завершить в первые же 24 часа своего пребывания на посту президента. Трамп установил для России 10-дневный крайний срок для заключения мирного соглашения с Украиной — эта пятница, напоминает The Guardian. Специальный посланник США Стив Уиткофф посетил Москву в среду, чтобы провести переговоры с Кремлем. Трамп заявил, что в ходе трехчасовых переговоров был достигнут «большой прогресс».