Киев планирует провокацию в Краматорском роддоме по аналогии с событиями в Мариуполе

В Краматорске украинские военные разместили часть своей группировки в здании местного роддома, как это уже было в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Есть подтверждения информация, что вооруженные формирования Украины разместили свои силы в здании местного родильного дома», цитирует ТАСС собеседника. По данным советника, на первом этаже роддома разместились, как бойцы регулярной армии, так и иностранные наемники.
Также Кимаковский отметил, что в медучреждении по-прежнему находятся врачи и роженицы.