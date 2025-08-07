Власти Камчатки опровергли повреждение атомной подлодки при землетрясении

Центр назвал информацию о ЧП недостоверной. Там отметили, что публикации в Telegram о предполагаемом повреждении подлодки сопровождаются фотографиями «документа Минобороны». В нем есть ошибки, в частности, отсутствует номер, отчество адресата, есть опечатки и разговорные слова. Также распространяется фотография руки со счетчиком Гейгера на фоне ржавых подводных лодок. Ее в центе назвали «банальным фотошопом». «Данное фото можно найти в интернете… Изображения абсолютно разного качества, что очень хорошо видно на мониторе компьютера», — сказано в пресс-релизе.