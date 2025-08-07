Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев

Сайт 1000ua.ru был запущен 6 августа и подвергся DDoS-атаке практически сразу после этого. При этом атака, по предварительным данным, осуществлялась с территории Украины.
Ранее сообщалось, что Киев исключил из списков на обмен 1000 своих пленных военнослужащих. Данную информацию подтвердил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
