Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев

Сайт со списком пленных украинских военнослужащих, которых Киев не спешит обменивать, подвергся хакерской атаке. Там содержатся в том числе Ф. И. О., возраст и подразделения ВСУ, где проходили службу 1000 бойцов, сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.