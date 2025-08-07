Ричмонд
Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев

Сайт со списком пленных украинских военнослужащих, которых Киев не спешит обменивать, подвергся хакерской атаке. Там содержатся в том числе Ф. И. О., возраст и подразделения ВСУ, где проходили службу 1000 бойцов, сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

Источник: Life.ru

Сайт 1000ua.ru был запущен 6 августа и подвергся DDoS-атаке практически сразу после этого. При этом атака, по предварительным данным, осуществлялась с территории Украины.

Ранее сообщалось, что Киев исключил из списков на обмен 1000 своих пленных военнослужащих. Данную информацию подтвердил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

