В Харьковской области ликвидирован британский наемник Алан Роберт Уильямс, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, 37-летний уроженец Уиррала Уильямс решил отправиться на Украину в 2025 году после потери работы на фоне проблем с психикой. В начале лета он подписал контракт с бригадой Нацгвардии Украины «Хартия».
«Погиб месяц спустя во время своего первого боевого задания. Его тело было брошено сослуживцами на поле боя», — говорится в публикации.
Сообщается, что иностранный боевик был уничтожен в результате атаки БПЛА в селе Липцы.
Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО французского наемника-нациста Кевина Луиса Анджело Лаццари по прозвищу Капо Эдельвейс.