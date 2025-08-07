Трамп разбушевался: десятки стран оказались на пороге тарифной агрессии США

Другие страны ведут переговоры о тарифах, которые не были охвачены объявлением на прошлой неделе. Канада столкнулась с общей ставкой в 35%, которая была введена в прошлую пятницу, в то время как Мексика избежала повышения с 25% в тот же день после того, как ей было предоставлено продление на 90 дней. Китаю грозит 30-процентная ставка, в то время как переговоры о повышении ставок продолжаются до 12 августа.