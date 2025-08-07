Трамп разбушевался: десятки стран оказались на пороге тарифной агрессии США

Еще десятки стран сталкиваются с повышением налогов на экспорт в США в связи с вступлением в силу новых тарифов Трампа. Последняя волна «ответных» пошлин, заявленных Дональдом Трампом, была введена в действие сразу после полуночи по вашингтонскому времени в четверг.
Десятки стран сталкиваются с повышением налогов на свой экспорт в США теперь, когда вступила в силу последняя волна тарифов Дональда Трампа для конкретных стран, пишет The Guardian.
Масштабные «ответные» сборы, объявленные Белым домом неделю назад — как раз перед истечением предыдущего крайнего срока, 1 августа, — были введены в действие за минуту до полуночи по вашингтонскому времени в четверг.
Незадолго до полуночи Трамп заявил в социальных сетях, что в результате введения тарифов в США начнут поступать миллиарды долларов.
«Единственное, что может остановить величие Америки, — это суд радикальных левых, который хочет видеть нашу страну в упадке», — написал президент заглавными буквами, ссылаясь на продолжающееся дело в апелляционном суде США, который рассматривает вопрос о том, превысил ли он свои полномочия при введении «взаимных» тарифов.
Ставки варьируются от 41% для охваченной войной Сирии до 10% для Великобритании и будут применяться в дополнение к обычным тарифам, применяемым к товарам, импортируемым в США, отмечает The Guardian.
Это означает, что, хотя уровень «взаимности» в Бразилии составляет 10%, его общая ставка составляет 50% после того, как со среды исполнительный указ ввел дополнительный сбор в размере 40%, связанный с судебным преследованием бывшего президента страны Жаира Болсонару, попытавшегося устроить в стране государственный переворот.
ЕС является единственным торговым партнером, для которого базовая ставка, установленная на уровне 15% после заключения рамочной сделки, будет включать предыдущие тарифы, констатирует The Guardian. Это означает, например, что сыры, которые обычно облагаются импортными пошлинами в размере 14,9%, будут облагаться налогом в размере 15%, а не 29,9%.
С момента объявления, сделанного поздно вечером в четверг на прошлой неделе, правительства по всему миру изо всех сил стараются достичь соглашений, чтобы избежать уплаты налогов на границе, которые, как они опасаются, могут отпугнуть инвесторов и привести к потере рабочих мест.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер во вторник находилась в Вашингтоне на двухдневных встречах с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, чтобы попытаться отменить 39-процентный налог, который застал правительство альпийской «конфедерации» врасплох. Швейцарское правительство должно было провести «внеочередное заседание» в четверг, после возвращения официальных лиц из Вашингтона.
Между тем, 25-процентная тарифная ставка Индии может вырасти в общей сложности до 50% после того, как Трамп в среду подписал указ о введении дополнительного сбора в ответ на покупку страной нефти у России. У Дели есть 21 день для ответа. Трамп пригрозил применить ту же тактику в отношении других стран, которые торгуют с Россией, пишет The Guardian.
Трамп впервые обнародовал ряд тарифов для конкретных стран 2 апреля, дату, которую он назвал «днем освобождения», заявив, что остальной мир десятилетиями грабил США.
После 90-дневной паузы, объявленной неделей позже, и еще одного четырехнедельного перемирия, объявленного 7 июля, он подтвердил новый набор ставок в прошлую пятницу.
Некоторые торговые партнеры добились снижения цен путем переговоров или заключения сделок, включая Великобританию, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Японию, Южную Корею, Пакистан и ЕС.
Другие страны ведут переговоры о тарифах, которые не были охвачены объявлением на прошлой неделе. Канада столкнулась с общей ставкой в 35%, которая была введена в прошлую пятницу, в то время как Мексика избежала повышения с 25% в тот же день после того, как ей было предоставлено продление на 90 дней. Китаю грозит 30-процентная ставка, в то время как переговоры о повышении ставок продолжаются до 12 августа.
В среду Трамп также предупредил, что США введут пошлины в размере около 100% на полупроводниковые чипы, импортируемые из стран, которые не производят их в Америке или планируют это сделать.