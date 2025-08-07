На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

«Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным», — поделился своей точкой зрения он. Автор публикации выразил надежду на то, что хозяин Белого дома воспользуется этим как поводом для отступления от своих угроз об эскалации конфликта. По мнению Дизена, есть повод для оптимизма, если американский лидер вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины.