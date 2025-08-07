Запрет мусульманских религиозных праздников в европейском городе вызвал ярость

Возмущение растет из-за того, что в испанском городе запрещены мусульманские религиозные праздники в общественных местах. Консервативная Народная партия в Хумилье проголосовала за то, чтобы общественные центры и спортивные залы не использовались для мероприятий, «чуждых нашей идентичности».
Местные власти на юго-востоке Испании запретили мусульманам пользоваться общественными объектами, такими как общественные центры и спортивные залы, для празднования религиозных праздников Ид аль-Фитр, который знаменует окончание Рамадана, и Ид аль-Адха, пишет The Guardian.
Запрет в Хумилье, в Мурсии, является первым подобным актом в Испании. Он был введен консервативной Народной партией и принят при воздержавшихся членах крайне правой партии Vox и оппозиции местных левых партий, отмечает The Guardian.
В предложении говорится, что «муниципальные спортивные сооружения не могут использоваться для религиозных, культурных или общественных мероприятий, чуждых нашей идентичности, если они не организованы местными властями».
Местная партия Vox опубликовала в соцсети сообщение: «Благодаря Vox была принята первая мера по запрету исламских фестивалей в общественных местах Испании. Испания есть и всегда будет землей христианского народа».
Мунир Бенджеллун Андалусси Ажари, президент испанской федерации исламских организаций, заявил газете El País, что это предложение является «исламофобским и дискриминационным».
«Они преследуют не другие религии, а нашу», — сказал он. Говоря о недавнем росте расистской риторики и нападений, он добавил: «Мы несколько удивлены тем, что происходит в Испании. Впервые за 30 лет я чувствую страх».
Население Хумильи составляет около 27 000 человек, из которых 7,5% — выходцы в основном из мусульманских стран, отмечает The Guardian.
Это решение обязательно будет оспорено, поскольку оно противоречит статье 16 конституции Испании, которая гласит: «Свобода идеологии, религии и отправления культа отдельным лицам и сообществам гарантируется без каких-либо других ограничений на их выражение, кроме тех, которые могут быть необходимы для поддержания общественного порядка, охраняемого законом».
Франсиско Лукас, лидер социалистов в Мурсии, заявил в соцсетях: «Народная партия нарушает конституцию и подвергает риску социальную сплоченность просто в погоне за властью».
Хуана Гвардиола, бывший мэр-социалист Хумильи, сказала: «Что они подразумевают под самобытностью? А как насчет многовекового мусульманского наследия?».
Хумилья была частью Римской империи до арабского завоевания в восьмом веке, напоминает The Guardian, а потом оставалась преимущественно арабским городом на протяжении веков, пока в середине XIII века не пришли христианские войска во главе с Альфонсо X Кастильским.
Местный арабский правитель заключил соглашение, известное как капитуляция Алькатраса, согласно которому Альфонсо мог оставаться здесь королем до тех пор, пока соблюдались права существующего населения. Однако вскоре после смерти Альфонсо Кастилия вторглась в Хумилью, положив конец арабскому правлению.