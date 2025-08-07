CNN: Трамп потребовал срочно организовать встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп потребовал от своей команды как можно скорее организовать его встречи с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на источники.
Сообщается, что Трамп попросил приступить к подготовке немедленно и действовать быстро, несмотря на то, что обычно на подготовку важных встреч американского президента с мировыми лидерами «требуется время».
Ожидается, что переговоры могут пройти в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Киев боится окончательного перехода Трампа на сторону России и поддержки с его стороны ее мирного плана в полной мере.
