CNN: Трамп потребовал срочно организовать встречи с Путиным и Зеленским

Ожидается, что переговоры могут пройти в течение двух недель.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп потребовал от своей команды как можно скорее организовать его встречи с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что Трамп попросил приступить к подготовке немедленно и действовать быстро, несмотря на то, что обычно на подготовку важных встреч американского президента с мировыми лидерами «требуется время».

Ожидается, что переговоры могут пройти в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Киев боится окончательного перехода Трампа на сторону России и поддержки с его стороны ее мирного плана в полной мере.

