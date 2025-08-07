В США раскрыли способ урегулирования конфликта на Украине

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2027 году. Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».