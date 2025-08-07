Ошибка воинской части сорвала поставки дронов ВСУ

В рамках контракта 5 июня одна из украинских воинских частей перечислила компании ТОВ «КБ АТЕЙ» сумму в 10 074 900 гривен (примерно 19,5 млн рублей). Однако в тот же день по ошибке почти три миллиона гривен были переведены на счёт другой фирмы с похожим названием — ТОВ «АТЕЙ Технолоджи».
Директором и единственным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» числится Егор Голявко. В 2024 году его компания сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, специализирующейся на поставках деталей для дронов. Руководитель этой немецкой фирмы — Виталий Подвиженко — основал ТОВ «КБ АТЕЙ» после разрыва партнёрских отношений с Голявко.
После выявления ошибки Подвиженко связался с Голявко, который пообещал разобраться с ситуацией, но на следующий день заявил, что деньги не получал. С тех пор он перестал выходить на контакт.
