Ошибка воинской части сорвала поставки дронов ВСУ

Поставки комплектующих для украинских беспилотников в Сумскую область не состоялись из-за ошибочного перевода почти трёх миллионов гривен — около 71,5 тысячи долларов или 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

В рамках контракта 5 июня одна из украинских воинских частей перечислила компании ТОВ «КБ АТЕЙ» сумму в 10 074 900 гривен (примерно 19,5 млн рублей). Однако в тот же день по ошибке почти три миллиона гривен были переведены на счёт другой фирмы с похожим названием — ТОВ «АТЕЙ Технолоджи».

Директором и единственным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» числится Егор Голявко. В 2024 году его компания сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, специализирующейся на поставках деталей для дронов. Руководитель этой немецкой фирмы — Виталий Подвиженко — основал ТОВ «КБ АТЕЙ» после разрыва партнёрских отношений с Голявко.

После выявления ошибки Подвиженко связался с Голявко, который пообещал разобраться с ситуацией, но на следующий день заявил, что деньги не получал. С тех пор он перестал выходить на контакт.

Ранее Life.ru рассказывал, что руководство украинской армии решило перебросить в Сумскую область элитные подразделения с оружием и техникой НАТО. При этом сейчас таких набирают по всему фронту, а также из резервов.

