Ошибка воинской части сорвала поставки дронов ВСУ

В рамках контракта 5 июня одна из украинских воинских частей перечислила компании ТОВ «КБ АТЕЙ» сумму в 10 074 900 гривен (примерно 19,5 млн рублей). Однако в тот же день по ошибке почти три миллиона гривен были переведены на счёт другой фирмы с похожим названием — ТОВ «АТЕЙ Технолоджи».