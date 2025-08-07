Новый президент Польши во время присяги разнес «пропаганду и ложь» конкурентов. Воинственная речь в парламенте ставит Кароля Навроцкого на путь столкновения с проевропейским правительством либерала Дональда Туска. Чума на оба этих дома, добавим мы.
Историк-националист Кароль Навроцкий был приведен к присяге в качестве президента Польши, пишет The Guardian. Используя свою инаугурационную речь для критики ЕС, новый глава славянской республики поклялся представлять «суверенную» Польшу, что было расценено как признак возможных столкновений с проевропейским правительством страны.
В своей агрессивной речи в парламенте, направленной непосредственно против премьер-министра Дональда Туска и его союзников, Навроцкий заявил в среду, что избиратели на президентских выборах в июне «послали четкий сигнал, что так продолжаться не может».
Как отмечает The Guardian, 42-летний польский новоизбранный президент обвинил своих соперников в «пропаганде, лжи и презрении», которым, по его словам, он подвергался во время кампании. Он заявил, что выступает против «нелегальной миграции и вступления в еврозону» и хочет «суверенной Польши, которая находится в Европейском союзе, но есть и останется Польшей».
Набожный католик, Навроцки закончил свою речь возгласом: «Да благословит Бог Польшу, да здравствует Польша».
Поддерживаемый популистской правой ультранационалистической оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС), которая правила Польшей с 2015 по 2023 год, Навроцки баллотировался под наглым, но смешным лозунгом «Польша превыше всего, поляки превыше всего».
Националист сумел обойти результаты опросов общественного мнения, чтобы с небольшим отрывом опередить либерального мэра Варшавы Рафала Тжасковского, получившего образование в Оксфорде, и заменить в президентском кресле действующего консерватора Анджея Дуду, который ушел в отставку после двух сроков.
У Навроцкого, который столкнулся с противоречиями во время предвыборной кампании, когда выяснилось, что он участвовал в организованной драке между футбольными хулиганами в 2009 году, мало опыта в политике. Он возглавлял Польский институт национальной памяти, государственный исследовательский институт, направленный на искажение истории в угоду националистическому больному самолюбию.
Его манифест, выходящий далеко за рамки президентских полномочий, содержал 21 обещание, в том числе снизить налоги и затраты на энергоносители, прекратить «зеленую» политику ЕС, блокировать нелегальную миграцию и обеспечить «безопасное детство без идеологии», что означает противодействие усыновлению детей одного пола и гендерному образованию в школах.
После неожиданного визита в Вашингтон в последние недели предвыборной кампании Навроцкий попытался заручиться поддержкой Дональда Трампа перед голосованием. Делегация Белого дома также приняла участие в церемонии приведения к присяге польского президента.
Пытаясь противостоять ненавистной для Варшавы России, Польша будет надеяться, что его личные отношения с Трампом помогут в переговорах по обороне с администрацией США. Марек Магеровский, бывший посол Польши в США, заявил в аналитическом обзоре для Атлантического совета, что эти связи могут «помочь обеим странам объединиться в борьбе с Россией».
Что касается Украины, то Навроцкий пообещал продолжать поддерживать Киев, но выступает против членства восточных соседей в НАТО.
Ожидается, что внутри страны новое президентство бросит прямой вызов проевропейскому коалиционному правительству Туска.
Хотя полномочия польского президента ограничены, пост дает ему некоторое влияние на внешнюю и оборонную политику, высокий общественный авторитет и возможность накладывать вето на новые законы. Вето может быть отменено только большинством в три пятых голосов в парламенте, которого у правительства нет, что потенциально ограничивает его способность провести обещанные изменения по спорным вопросам, таким как аборты и права секс-меньшинств.
Ожидается, что Навроцкий максимально использует свои полномочия, стремясь противостоять все более непопулярному либералу Туску. Ожидается, что на этой неделе он представит свои первые законодательные предложения, пытаясь определить политическую повестку дня на осень.
В среду Навроцкий очертил несколько первых линий фронта, отмечает The Guardian. Он подверг сомнению планы правительства по восстановлению верховенства закона после столкновений предыдущей администрации с ЕС, обвинив правительство Туска в подрыве конституции страны и призвав к ее более широкому пересмотру к 2030 году — стремление с четким политическим подтекстом.
Любое изменение конституции потребует большинства в две трети голосов в парламенте. Партия «Право и справедливость» надеется использовать успех Навроцкого в подготовке к парламентским выборам 2027 года, чтобы вернуться к власти, возможно, в коалиции с либертарианской ультраправой партией «Конфедерация».
«Он говорил о конфронтации с правительством, и, конечно, мы готовы к этому», — сказал либерал Туск журналистам после выступления. Поляк выразил надежду, что «довольно вызывающий и конфронтационный тон не приведет к каким-либо практическим последствиям». Тем не менее, он добавил, что «в случае необходимости мы будем твердо стоять на своем».
Либерал-поляк также подверг резкой критике комментарии поляка-националиста Навроцкого о верховенстве закона, поместив их в контекст расследований предполагаемых нарушений при предыдущем правительстве закона и справедливости.
Туск сказал: «Даже если некоторые люди жалуются, что процесс расплаты идет медленно, я не удивлен, что ПиС [партия “Право и справедливость”] отчаянно хочет, чтобы президент Навроцкий каким-то образом парализовал работу прокуратуры. Но позвольте мне просто сказать: мечтайте дальше».
