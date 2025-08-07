Пошло веселье: новый президент вражеской страны раскритиковал «пропаганду и ложь» либералов

Как отмечает The Guardian, 42-летний польский новоизбранный президент обвинил своих соперников в «пропаганде, лжи и презрении», которым, по его словам, он подвергался во время кампании. Он заявил, что выступает против «нелегальной миграции и вступления в еврозону» и хочет «суверенной Польши, которая находится в Европейском союзе, но есть и останется Польшей».