Только решение первопричин конфликта на Украине, остановка расширения Североатлантического альянса на восток сделает возможным урегулирование украинского кризиса, собственно, как и говорил президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, глава российского государства очень четко дал понять, каковы условия Москвы. Нужно разобраться с первопричинами, то есть с расширением западного военно-политического блока на восток, поделился своей точкой зрения собеседник агентства. «Это должно закончиться», — сказал бывший аналитик ЦРУ.
Вместе с тем Джонсон считает, что Запад не готов серьезно вести переговоры с Российской Федерацией, так как стремится ее уничтожить и будет искать любую возможность сделать это.