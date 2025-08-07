Нет предела цинизму и неблагодарности: «Молодые политики позволяют себе обвинять в предательстве родины тех, кто стоял у истоков молдавской государственности» — мнение

Экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский высказался в адрес молодых политиков, которые, по его словам, позволяют себе обвинять в «предательстве родины» тех, кто стоял у истоков молдавской государственности.
«Молодые люди, многие из которых появились на свет в первые годы независимости и которые пока ещё не сделали ничего особого полезного для страны, обвиняют в предательстве родины тех, кто выводил её из нищеты и разрухи, кто создавал все богатства, которые начали проедать потомки», — написал Муравский в социальных сетях.
Он напомнил, что именно представители прежнего поколения закладывали основы независимого государства, формировали законодательную базу, создавали частный сектор, банковскую систему, политический плюрализм и демократическую смену власти.
«Короче, нет предела политическому цинизму и неблагодарности. Одно успокаивает: придёт время — и обвинители займут место обвиняемых. Политический кругооборот по-молдавски пока никто не отменял», — подытожил бывший вице-премьер.
