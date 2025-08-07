Ричмонд
Нет предела цинизму и неблагодарности: «Молодые политики позволяют себе обвинять в предательстве родины тех, кто стоял у истоков молдавской государственности» — мнение

Политический кругооборот по-молдавски пока никто не отменял.

Источник: Комсомольская правда

Экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский высказался в адрес молодых политиков, которые, по его словам, позволяют себе обвинять в «предательстве родины» тех, кто стоял у истоков молдавской государственности.

«Молодые люди, многие из которых появились на свет в первые годы независимости и которые пока ещё не сделали ничего особого полезного для страны, обвиняют в предательстве родины тех, кто выводил её из нищеты и разрухи, кто создавал все богатства, которые начали проедать потомки», — написал Муравский в социальных сетях.

Он напомнил, что именно представители прежнего поколения закладывали основы независимого государства, формировали законодательную базу, создавали частный сектор, банковскую систему, политический плюрализм и демократическую смену власти.

«Короче, нет предела политическому цинизму и неблагодарности. Одно успокаивает: придёт время — и обвинители займут место обвиняемых. Политический кругооборот по-молдавски пока никто не отменял», — подытожил бывший вице-премьер.

Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.

Суд приговорил Евгению Гуцул, мать двоих маленьких детей, к семи годам лишения свободы (далее…).

Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.

Житель столицы каждый день наблюдает, как меняются мир и люди (далее…).

Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».

Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
