Губернатор Самарской области оценил работу мукомольного завода

Глава Самарской области вручил благодарственные письма сотрудникам предприятия.

Источник: https://t.me/Fedorischev63/3362

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым посетили Мукомольный завод № 1. Глава региона оценил работу сотрудников предприятия.

Вместе с премьер-министром Татарстана Вячеслав Федорищев осмотрел предприятие, пообщался с активом общественной организации «Дуслык», ознакомился с продукцией, которую производят и выращивают представители татарской диаспоры.

Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников за поддержку участников СВО. За труд и активную общественную деятельность работникам предприятия и активистам вручили благодарственные письма.