Губернатор Самарской области оценил работу мукомольного завода

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым посетили Мукомольный завод № 1. Глава региона оценил работу сотрудников предприятия.
Вместе с премьер-министром Татарстана Вячеслав Федорищев осмотрел предприятие, пообщался с активом общественной организации «Дуслык», ознакомился с продукцией, которую производят и выращивают представители татарской диаспоры.
Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников за поддержку участников СВО. За труд и активную общественную деятельность работникам предприятия и активистам вручили благодарственные письма.