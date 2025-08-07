Белорусы смогут учиться в России по грантам — как их получить

Пожалуй, самый главный вопрос, волнующий абитуриентов. Претендентов будут отбирать по результатам международной олимпиады ассоциации «Глобальные университеты», которая проводится дистанционно с 2017 года по разным профилям. В частности, это бизнес и менеджмент, биология и биотехнологии, инженерия и технологии, образование и психология, науки о Земле и окружающей среде, прикладная математика и искусственный интеллект, русский язык и культура России, экономика и эконометрика.