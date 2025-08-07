Белорусы смогут учиться в России по грантам — как их получить

В этом году у абитуриентов из-за рубежа, в том числе из Беларуси, появится новая образовательная перспектива — получить грант на обучение в любом российском вузе. Об этом в конце июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, посещая с рабочим визитом Беларусь.
Россия ежегодно предоставляет иностранным абитуриентам правительственные квоты для поступления в университеты. Белорусам выделяется самое большое количество бесплатных мест — 1300. Однако с 2025 года вводится дополнительный инструмент — грантовая поддержка.
Что это такое, как получить грант и какие привилегии он дает — выяснил Sputnik.
До 5 тысяч грантов в год
Система грантовой поддержки иностранных граждан, желающих обучаться в российских университетах, разработана в рамках федерального проекта «Россия в мире», который является инициативой национального проекта «Молодежь и дети». В Минобрнауки РФ заявили Sputnik, что поддержка нацелена на повышение привлекательности российского образования за рубежом и привлечение наиболее талантливых и одаренных абитуриентов — прежде всего, из дружественных стран.
Сейчас в России обучается более 355 тысяч иностранцев. В этом плане лидируют Китай, Казахстан, страны Средней Азии, Индия, Египет и Беларусь. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил увеличить число студентов из-за рубежа минимум до 500 тысяч к 2030 году. Для достижения этой цели призвана помочь в том числе система грантов.
В ближайшие пять лет стипендии на обучение получат 24 тысячи иностранцев. В 2025-м будет выделено 2 тысячи грантов, в 2026-м — 3 тысячи, в 2027-м — 4 тысячи, а с 2028-го эту квоту установят на уровне 5 тысяч человек в год.
Что дает стипендия?
Тому, кто получит грант, беспокоиться о финансовых расходах, связанных с поездкой в Россию, не придется. Поскольку поддержка будет предусматривать в том числе оплату проезда к месту обучения и обратно после его окончания. Кроме того, победители смогут рассчитывать на:
- ежемесячную денежную выплату;
- приобретение полиса добровольного медицинского страхования на период обучения;
- компенсацию оплаты проживания в общежитии университета.
Как получить грант?
Пожалуй, самый главный вопрос, волнующий абитуриентов. Претендентов будут отбирать по результатам международной олимпиады ассоциации «Глобальные университеты», которая проводится дистанционно с 2017 года по разным профилям. В частности, это бизнес и менеджмент, биология и биотехнологии, инженерия и технологии, образование и психология, науки о Земле и окружающей среде, прикладная математика и искусственный интеллект, русский язык и культура России, экономика и эконометрика.
Для поступления на программы бакалавриата и магистратуры нужно пройти два этапа олимпиады. Первый этап проводится в формате конкурса портфолио, второй — в формате выполнения олимпиадных заданий.
Портфолио оценивается членами жюри, в то время как оценка результатов онлайн-испытания полностью автоматизирована. Участнику дается не более трех попыток — каждая продолжительностью не более часа. В зачет принимается лучший из трех результатов.
Список победителей и призеров олимпиады формирует ассоциация «Глобальные университеты». А уже со следующего года перечень будет модерировать Минобрнауки. Далее ведомство будет направлять грантополучателей на обучение по соответствующей образовательной программе в российские университеты.
Олимпиада проходит полностью дистанционно. Зарегистрироваться на нее можно до 1 сентября. Всю информацию об условиях участия и графике проведения можно получить на ресурсах олимпиады.
В настоящее время межведомственное согласование проекта постановления правительства Российской Федерации, которое зафиксирует порядок предоставления грантовой поддержки, завершается.
Как белорусам поступить в российский вуз?
По последним данным, в университетах России обучаются более 12 тысяч белорусов. Чаще всего выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, также в топах Смоленск, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Владивосток.
Граждане Беларуси и России обладают равными правами на поступление в образовательные учреждениях обеих стран. У белорусов есть несколько вариантов стать студентами российского вуза — сдать ЕГЭ, ЦТ, ЦЭ, внутренние экзамены или поступить по квоте Россотрудничества (с 2023-го белорусам предоставляется 1300 бюджетных мест ежегодно).
Еще один способ — заключить договор с российской организацией и поступить в высшее учебное заведение по целевой квоте. Предложения о целевом обучении размещены на платформе «Работа в России». Нужно, однако, помнить, что после окончания обучения целевики обязаны отработать у заказчика определенный срок — от трех до пяти лет.