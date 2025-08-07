Красноярском теперь управляет новый исполняющий обязанности мэра

Обязанности главы Красноярска начал исполнять вице-мэр города Александр Мацак. На изменения в официальных документах, размещенных на сайте мэрии, обратило внимание издание «Город Прима».
Напомним, мэра Красноярска Владислава Логинова задержали 9 июня — его подозревают в получении крупной взятки. Сейчас он находится в СИЗО, а 31 июля суд продлил арест.
Затем исполняющим обязанности назначили первого заместителя Алексея Шувалова. Сейчас, на время его больничного, в должность вступил Александр Мацак.
Отмечается, что несмотря на арест, Владислав Логинов остается мэром, поскольку он сам не слагал с себя полномочия. Отправить в отставку его могут только краевые власти.