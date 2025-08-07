Депутат Госдумы: Челябинск встает в один ряд с Москвой и Петербургом

Сегодня регион — лидер по многим направлениям, как отмечает депутат Государственной Думы, уроженец Южного Урала Владимир Павлов. Здесь успешно реализуются социальные и культурные программы, строительные и экономические проекты, развивается система здравоохранения. По мнению парламентария, в этих аспектах Челябинская область стоит рядом с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.
Повышенное внимание президента РФ к региону можно заметить невооружённым глазом. Как мы ранее писали, в канун Дня строителя глава государства по видеосвязи принял участие в открытии детсада в Копейске. До того Владимир Путин побывал в Магнитогорске и оценил развитие города. А недавно ещё и вице-премьер правительства страны Марат Хуснуллин объявил о выделении дополнительных средств на обновление систем ЖКХ в двух крупных южноуральских городах. По мнению Владимира Павлова, столь пристальное внимание федеральных властей к нашему региону, а также финансовое обеспечение многих инициатив — признак поддержки курса, намеченного губернатором Алексеем Текслером, ЗСО и региональным правительством.