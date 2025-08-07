Депутат Госдумы: Челябинск встает в один ряд с Москвой и Петербургом

Повышенное внимание президента РФ к региону можно заметить невооружённым глазом. Как мы ранее писали, в канун Дня строителя глава государства по видеосвязи принял участие в открытии детсада в Копейске. До того Владимир Путин побывал в Магнитогорске и оценил развитие города. А недавно ещё и вице-премьер правительства страны Марат Хуснуллин объявил о выделении дополнительных средств на обновление систем ЖКХ в двух крупных южноуральских городах. По мнению Владимира Павлова, столь пристальное внимание федеральных властей к нашему региону, а также финансовое обеспечение многих инициатив — признак поддержки курса, намеченного губернатором Алексеем Текслером, ЗСО и региональным правительством.