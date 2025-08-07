РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве срыв размещения «Орешника» в Белоруссии

По данным собеседника агентства, в рамках антибелорусских акций, которые запланированы на 9−10 августа, в Варшаве пройдет конференции «Новая Беларусь», а также марш по центральным улицам города. На закрытую часть конференции пригласили представителей зарубежных спецслужб, в том числе украинских СБУ и ГУР, а также Службы военной разведки, Агентства разведки и других структур Польши. Источник утверждает, что речь в рамках закрытой части будет идти об «Орешнике».