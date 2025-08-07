Радий Хабиров дал старт строительству в Уфе лицея-интерната

Лицей будет рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. В соцсетях глава Башкирии напомним, что учителя-математики несколько лет назад предложили создать в Уфе подобное заведение.
— У нас большая республика, много талантливых детей, и конечно, такая школа нам просто необходима. Я обратился к Президенту страны и благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он поддержал наш проект, — написал он.
Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» с привлечением федеральных средств.
— Это не обычная школа — лицей станет вершиной нашего образования, — добавил глава республики. — В нем будут учиться самые талантливые ребята со всей республики, которые будут проходить строгий отбор. Уверен, это будет настоящая кузница кадров, прежде всего для нашей науки.