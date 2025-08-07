В Уфе вручили госнаграды лучшим работникам строительной отрасли Башкирии

"В сегодняшних непростых условиях строительный комплекс республики уверенно показывает высокие результаты. Башкортостан сохраняет лидирующие позиции по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. В прошлом году был поставлен новый рекорд — 3 млн 350 тыс. кв. метров. И этот показатель будет только расти.
Наш Президент поставил перед нами ответственную задачу — с 2030 года ежегодно вводить по 4 млн квадратных метров. И мы активно работаем над её решением, создаём нужные заделы.
Стройка — это не только сдача жилых домов. В нашей республике возводятся значительные производственные площади, индустриальные территории, новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные комплексы и дома культуры. Каждый ваш сданный в срок объект укрепляет нашу экономику и социальную сферу. Радует жителей наших сёл и городов, делает их жизнь комфортнее", — отметил вице-премьер.
Профессия строителя крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, своей благородной, созидательной миссией.
«56 лет — больше половины века — трудится в отрасли Халида Шакировна Аитова, ведущий инженер сметно-договорного отдела треста “Башгражданстрой”. При этом 53 года из них — в этой организации. Спасибо Вам, уважаемая Халида Шакировна, за такую преданность родному коллективу.
С 1987 года работает маляром участка шахтной поверхности № 1 филиала «УС № 30» строительно-монтажного управления № 680 Римма Буляковна Шакирова. Все отмечают высочайшее качество наружной и внутренней отделки зданий, которого она добивается на протяжении многих лет.
Электросварщик ручной сварки 6 разряда предприятия «Стройкомплект» Роман Васильевич Рогов работает в отрасли 24 года. Роман Васильевич внёс большой вклад в строительство современных производств — установки получения клинкера в Стерлитамаке, технологических трубопроводов коксовой установки в уфимском объединении «Новоил». Выполнял работы по электросварке категорийных технологических трубопроводов на комплексе «Полиэф».
Больше 20 лет в строительно-монтажной компании № 10 работает штукатуром Илюза Фаритовна Хаматнурова. Илюза Фаритовна трудилась на важных строительных объектах нашей столицы — жилых домах, новом корпусе Республиканского онкологического диспансера, образовательного центра в микрорайоне «Инорс-4»", — рассказал Рустем Газизов о некоторых награждаемых. Он также отметил, что о каждом из награжденных можно сказать много теплых слов.
«Пусть всё, что создаётся вашими руками, долгие годы радует жителей и гостей республики. Ещё раз поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», — подытожил заместитель премьер-министра правительства республики.