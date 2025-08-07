В Уфе вручили госнаграды лучшим работникам строительной отрасли Башкирии

Стройка — это не только сдача жилых домов. В нашей республике возводятся значительные производственные площади, индустриальные территории, новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные комплексы и дома культуры. Каждый ваш сданный в срок объект укрепляет нашу экономику и социальную сферу. Радует жителей наших сёл и городов, делает их жизнь комфортнее", — отметил вице-премьер.