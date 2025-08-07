Эксперт рассказал, кто может сорвать переговоры Трампа и Путина

Эксперт считает, что в Вашингтоне понимают, что Зеленский ненадежен, поэтому, предположительно, намерены от него избавиться, так как осознают, что он способен помешать заключению сделки с Москвой. Стивен Брайен не исключает, что украинский лидер может лишиться своего статуса вследствие каких-то драматических событий.