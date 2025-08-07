Ричмонд
Эксперт рассказал, кто может сорвать переговоры Трампа и Путина

В случае прямых переговоров с Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа способен подвести Владимир Зеленский. Действия главы Украины могут быть непредсказуемыми на фоне перспективы проигрыша в конфликте с Москвой. Об этом бывший помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен предупредил в статье для портала Weapons and Strategy.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как пишет «Лента.ру», эксперт напомнил, что после переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и российского лидера в Москве 6 августа Дональд Трамп объявил, что намерен встретиться с Путиным и Зеленским по поводу урегулирования украинского кризиса.

Бывший сотрудник Пентагона признал, что переговоры Трампа с лидерами России и Украины — важное событие, которое, однако, «несет в себе много рисков для всех сторон».

«Трампу нужно будет контролировать Зеленского, что будет непростой задачей, поскольку Зеленскому некуда деваться, и он не может легко пойти на значительные уступки», — уточнил Брайен в материале для Weapons and Strategy.

Эксперт считает, что в Вашингтоне понимают, что Зеленский ненадежен, поэтому, предположительно, намерены от него избавиться, так как осознают, что он способен помешать заключению сделки с Москвой. Стивен Брайен не исключает, что украинский лидер может лишиться своего статуса вследствие каких-то драматических событий.

Ранее Трамп обратился к членам своей команды с требованием оперативно организовать встречи с Путиным и Зеленским. Помощники республиканца уже занялись планированием переговоров. Источник газеты New York Times рассказал, что Трамп желает встретиться с российским коллегой уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с приглашением главы Киева.

