Прикамье с рабочим визитом посетит полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

Пермский край
Участники заседания обсудят меры поддержки военнослужащих и их семей, а также социальные программы для работающей молодежи. Полпред главы государства также проведет ряд рабочих встреч по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Прикамья.
В рамках рабочей поездки Игорь Комаров также посетит закрытие финала нового общественного окружного проекта «МолоТ». В отборочных этапах проекта приняли участие более 16 тыс. молодых специалистов из 827 предприятий реального сектора экономики округа.
Финал объединил 420 участников из всех 14 регионов ПФО. Игорь Комаров вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным наградят победителей общекомандного зачета.