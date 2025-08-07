Ричмонд
Прикамье с рабочим визитом посетит полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

В Перми состоится заседание Совета округа с главами регионов Приволжья.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край 8—9 августа с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Прикамье проведет заседание Совета округа с главами регионов ПФО.

Участники заседания обсудят меры поддержки военнослужащих и их семей, а также социальные программы для работающей молодежи. Полпред главы государства также проведет ряд рабочих встреч по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Прикамья.

В рамках рабочей поездки Игорь Комаров также посетит закрытие финала нового общественного окружного проекта «МолоТ». В отборочных этапах проекта приняли участие более 16 тыс. молодых специалистов из 827 предприятий реального сектора экономики округа.

Финал объединил 420 участников из всех 14 регионов ПФО. Игорь Комаров вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным наградят победителей общекомандного зачета.