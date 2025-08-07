Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — рассказал дипломат. Как уточнил Ушаков, сейчас вместе с американскими коллегами власти РФ приступили к конкретной проработке.
«Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже», — указал представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с Путиным. «Мы пока не решили, где [будет встреча], но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», — добавил он, имея в виду состоявшуюся 6 августа встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.
Газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. По данным CNN, президент США уже попросил свою команду начать подготовку к встречам.
Нынешний президент США Дональд Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала года провели шесть телефонных разговоров.