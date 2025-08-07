Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с Путиным. «Мы пока не решили, где [будет встреча], но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», — добавил он, имея в виду состоявшуюся 6 августа встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.