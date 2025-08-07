Молчаливая отставка: вице-министр транспорта Аблалиев лишился кресла

Между тем, накануне стало известно о задержании одного из вице-министров транспорта по подозрению в коррупционном преступлении. Хотя антикоррупционная служба не называет имя фигуранта, по опубликованным видеоматериалам пользователи предположили, что речь идёт именно об Аблалиеве.