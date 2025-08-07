Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молчаливая отставка: вице-министр транспорта Аблалиев лишился кресла

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев освобождён от занимаемой должности. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Правительства РК, передает BAQ.KZ.

Источник: primeminister.kz

Между тем, накануне стало известно о задержании одного из вице-министров транспорта по подозрению в коррупционном преступлении. Хотя антикоррупционная служба не называет имя фигуранта, по опубликованным видеоматериалам пользователи предположили, что речь идёт именно об Аблалиеве.

Сатжан Аблалиев был назначен вице-министром транспорта в 2023 году. До этого он занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области, а также работал в Комитете автомобильных дорог.

До последнего времени чиновник не фигурировал в публичных скандалах.

Ситуацию с его отставкой официальные ведомства пока никак не комментируют.