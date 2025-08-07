Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала четырех кандидатов на выборах губернатора

После проверки представленных документов и листов поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований избирком Иркутской области принял постановления о регистрации следующих кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии «Справедливая Россия — За правду», Сергея Левченко от КПРФ.
В отношении самовыдвиженцев Сергея Гагаркина и Александра Плескача, от которых не поступило документов на регистрацию, принято решение об утрате ими статуса кандидатов, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше