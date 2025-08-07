Ричмонд
Подготовка встречи Путина и Трампа. О чем рассказал Ушаков

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное, что известно о подготовке.

О подготовке встречи Путина и Трампа

  • Путин и Трамп проведут встречу в ближайшие дни: «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне».
  • Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи лидеров: «Но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно».
  • В настоящий момент идет проработка саммита: «Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке».
  • Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует «несколько позже».

О возможности трехсторонней встречи

  • Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона «этот вариант оставила совсем, полностью без комментария».

Об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи Путина с Уиткоффом: «Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет. Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом».

Встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса: «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса».

