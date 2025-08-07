Подготовка встречи Путина и Трампа. О чем рассказал Ушаков

Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи Путина с Уиткоффом: «Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет. Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом».