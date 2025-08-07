Ричмонд
Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности КГБ

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в четверг совещание по вопросам деятельности КГБ, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

говорится в сообщении

Уточняется, что мероприятие проходит в закрытом режиме.

С основным докладом по теме совещания выступил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Кроме того, на совещании присутствуют руководитель Аппарата Совета Министров Валерий Вакульчик, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель и генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

