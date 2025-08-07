Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности КГБ

Совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Уточняется, что мероприятие проходит в закрытом режиме.
С основным докладом по теме совещания выступил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Кроме того, на совещании присутствуют руководитель Аппарата Совета Министров Валерий Вакульчик, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель и генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.