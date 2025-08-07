Молдавская оппозиция обратилась к России и Турции для поддержки Гуцул

«Оппозиционные партии высказались в поддержку Евгении Гуцул, они осудили действия власти и потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистка блока “Победа”, которая по тому же делу с Гуцул получила шесть лет заключения — ред.). Наши коллеги (из блока “Победа” — ред.) обратились к международным гарантам — в Российскую Федерацию и в Турцию, чтобы их первые лица высказались в поддержку», — сказал на митинге Бургуджи.