Молдавская оппозиция обратилась к России и Турции для поддержки Гуцул

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Начиная с 5 августа сторонники Гуцул ежедневно проводят митинг в ее поддержку перед СИЗО, где она содержится.
«Оппозиционные партии высказались в поддержку Евгении Гуцул, они осудили действия власти и потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистка блока “Победа”, которая по тому же делу с Гуцул получила шесть лет заключения — ред.). Наши коллеги (из блока “Победа” — ред.) обратились к международным гарантам — в Российскую Федерацию и в Турцию, чтобы их первые лица высказались в поддержку», — сказал на митинге Бургуджи.
По его словам, при правлении партии власти «Действие и солидарность» в Молдавии стало больше политзаключенных. «Это говорит о том, что в Молдавии растет диктатура. Мы превратились в захваченное государство», — подчеркнул он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.