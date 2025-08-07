Шойгу назвал первостепенным для России укрепление партнёрства с Индией

Укрепление стратегического партнёрства с Индией имеет для России первостепенное значение, заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу на встрече в Москве с советником индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом.
«Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией», — цитирует его РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что Россию и Индию связывают прочные и проверенные временем узы дружбы.
Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Индии Винаем Кумаром вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.