Шойгу назвал первостепенным для России укрепление партнёрства с Индией

Укрепление стратегического партнёрства с Индией имеет для России первостепенное значение, заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу на встрече в Москве с советником индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Источник: РИА "Новости"

«Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что Россию и Индию связывают прочные и проверенные временем узы дружбы.

Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Индии Винаем Кумаром вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

