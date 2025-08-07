Владимир Путин открыл обновленную набережную в Комсомольске-на-Амуре

«Владимир Владимирович оценил усилия края, направленные на достижение тех целей, которые ставим перед собой мы, ставят перед нами наши жители. И, конечно, мы все задачи, в том числе и с помощью федерального бюджета, выполним в полном объеме», — сказал Дмитрий Демешин.