Владимир Путин открыл обновленную набережную в Комсомольске-на-Амуре

В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии реконструированной набережной Комсомольска-на-Амуре. Этот масштабный проект реализован в рамках долгосрочного плана развития города, утвержденного по поручению главы государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Обновленная набережная протяженностью 2,8 километра стала современным общественным пространством. Здесь оборудованы пешеходные зоны, велодорожки, светомузыкальный фонтан и спортивные площадки. Особое внимание уделено доступной среде: установлены подъемники для маломобильных граждан, удобные скамейки и смотровые площадки с видом на Амур.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что в благоустройстве участвовали волонтеры, общественные организации и местные жители. Он также рассказал о других значимых проектах региона: строительстве детского сада на 350 мест, инновационного центра «Эвристика», а также о планах по расселению аварийного жилья.
«Владимир Владимирович оценил усилия края, направленные на достижение тех целей, которые ставим перед собой мы, ставят перед нами наши жители. И, конечно, мы все задачи, в том числе и с помощью федерального бюджета, выполним в полном объеме», — сказал Дмитрий Демешин.
Жители города уже оценили преображенную набережную.