NYT: Трамп может укрепить отношения Индии с РФ и КНР

«Трудно количественно оценить, что именно потеряет Америка, если ее отношения с Индией охладятся. Индия является ценным стратегическим партнером для США, выступая в качестве противовеса Китаю», — цитируют «Ведомости» американских аналитиков.
Эксперты также отмечают, что многие крупные компании США оказались в ловушке, и новые тарифы Трампа окажут негативное влияние на них, так как они ранее перенесли свои производства из Китая в Индию.
По данным индийского аналитического центра Global Trade Research Initiative, ежегодный экспорт Индии в США превышает $86 млрд. Введение новых повышенных тарифов может сократить этот объем почти вдвое.
Политика Трампа создает серьезные проблемы для индийского премьер-министра Нарендры Моди. Его призывают отказаться от российской нефти, хотя сам он отвергает такую возможность. Для Индии это сложное решение, так как 45% всей импортируемой нефти страна получает именно из России. Если Нью-Дели все же прекратит закупки, это неизбежно приведет к резкому росту цен на топливо и станет ударом для индийских производителей. Такой сценарий существенно ослабит позиции правительства Моди и может вызвать недовольство населения.
Накануне, 6 августа, после введения Трампом новых пошлин в отношении Нью-Дели, Индия и Россия подписали соглашение о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Об этом сообщило индийское министерство торговли и промышленности. Страны подписали протокол, в котором говорится «об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и технологий добычи полезных ископаемых».