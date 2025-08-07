NYT: Трамп может укрепить отношения Индии с РФ и КНР

Политика Трампа создает серьезные проблемы для индийского премьер-министра Нарендры Моди. Его призывают отказаться от российской нефти, хотя сам он отвергает такую возможность. Для Индии это сложное решение, так как 45% всей импортируемой нефти страна получает именно из России. Если Нью-Дели все же прекратит закупки, это неизбежно приведет к резкому росту цен на топливо и станет ударом для индийских производителей. Такой сценарий существенно ослабит позиции правительства Моди и может вызвать недовольство населения.